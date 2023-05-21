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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. رئيس الحزب الاشتراكي المصري: قطع ارتباط الأحزاب بالجماهير سبب رئيسي في وفاتها

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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طالب أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، بعقد عدة جلسات مكثفة لمناقشة كافة قضايا تنظيم العمل الحزبي وأوضاع الأحزاب في مصر، قائلا "جلسة واحدة لا تكفي لمناقشة الأزمات الحزبية احنا بلد كبير وتاريخها الحزبي تجاوز قرن من الزمان".

وأضاف شعبان، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إنه من بين الضمانات الأساسية لنجاح الحياة الحزبية الصحية، هو قصر دور الدولة على التنظيم السياسي السلمي بين الأحزاب وتكون على مسافة واحدة من الجميع.

وشدد شعبان، على ضرورة إيقاف ما أسماه -نهج إعلامي مقيت- في الهجوم على الأحزاب وتشويه المعارضة على حد قوله، لافتا إلى ضرورة إطلاق حرية العمل السياسي الحزبي الشعبي والعمالي مما يدعم ويرسخ دور الأحزاب السياسية.

وأكد شعبان، ضرورة وقوف جميع أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، مشددا على ضرورة تواصل الأحزاب مع الجماهير "الأحزاب تموت إذا انقطعت صلتها بالجماهير واستمرارها مشروط بالاحتكام بالجماهير مما يضربها في مقتل".

وانتقد شعبان، كافة المطالب بغلق الأحزاب الصغيرة غير المؤثرة في الحياة السياسية، قائلا "كل الدعاوى التي تدعو الدولة للقضاء على الأحزاب الصغيرة يهدد التعددية ويجهض التجربة".   

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