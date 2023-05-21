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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عقب الامتحان.. طالب إعدادي يقطع جسد زميله بـ"مطواه" أمام اللجنة في بنها

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على طالب بالصف الثالث الاعدادي متهم بطعن زميله وتقطيع جسده بسلاح أبيض "مطواه" عقب الانتهاء من الامتحان امام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفاده تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الإعدادية وقيام أحد الطلاب بإصابة زميله وتقطيع جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين واصابة احدهم بجروح غائرة بالفخذ، وتم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة ونقل الاخر المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الصف الثالث الاعدادي الأجهزة الأمنية بمديرية القبض على طالب إمتحان الإعدادية بمديرية أمن القليوبية طالب بالصف الثالث الاعدادي مركز شرطة بنها مديرية أمن القليوبية نشوب مشاجرة مرتكب الواقعة