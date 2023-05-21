عقب الامتحان.. طالب إعدادي يقطع جسد زميله بـ"مطواه" أمام اللجنة في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على طالب بالصف الثالث الاعدادي متهم بطعن زميله وتقطيع جسده بسلاح أبيض "مطواه" عقب الانتهاء من الامتحان امام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفاده تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الإعدادية وقيام أحد الطلاب بإصابة زميله وتقطيع جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين واصابة احدهم بجروح غائرة بالفخذ، وتم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة ونقل الاخر المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.