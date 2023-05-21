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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. حزب العدل: الأحزاب صورتها سلبية في الشارع ويجب فتح التمويل للأشخاص الاعتباريين

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن صورة الأحزاب سلبية للغاية في الشارع المصري، وهذا الأمر يلقي بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف، محذرا من أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال الـ80 عاما الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى. 

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على أن الأحزاب إحدى الوسائل لتخفيف حدة المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الأحزاب لا تندمج بسبب القانون، فكل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبي سواء في المحليات أو النواب أو الشيوخ، أو غبرهم ، مطالبا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.   

عبد المنعم امام حزب العدل الاحزاب الحوار الوطني عاجل