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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. تارا عماد تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من "كان"

تارا عماد
تارا عماد
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نشرت الفنانة تارا عماد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" فيديو جديد لها تشارك به جمهورها .

https://www.instagram.com/reel/Csf_ux0IIy8/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلقت على الفيديو "عندما تكون فى مدينة كان" ، وظهرت من خلال الفيديو وهى تتزين بأدوات التجميل أمام مرآة اليد "، لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته ال ٧٦ .

وتستعد الفنانة تارا عماد للموسم السينمائى الصيفى بفيلم "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور، والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد السينمائية فيلم "المطاريد" ، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثى، محمود البزاوى، والإخراج ياسر سامى .

تارا عماد مهرجان كان بيت الروبى كريم عبدالعزيز كريم محمود عبد العزيز