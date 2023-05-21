بالفيديو.. تارا عماد تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من "كان"

نشرت الفنانة تارا عماد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" فيديو جديد لها تشارك به جمهورها .

https://www.instagram.com/reel/Csf_ux0IIy8/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلقت على الفيديو "عندما تكون فى مدينة كان" ، وظهرت من خلال الفيديو وهى تتزين بأدوات التجميل أمام مرآة اليد "، لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته ال ٧٦ .

وتستعد الفنانة تارا عماد للموسم السينمائى الصيفى بفيلم "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور، والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد السينمائية فيلم "المطاريد" ، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثى، محمود البزاوى، والإخراج ياسر سامى .