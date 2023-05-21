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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عمرو هاشم ربيع: القائمة النسبية في انتخابات المحليات تتماشى مع الدستور

عمرو هاشم ربيع
عمرو هاشم ربيع
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أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عدم وجود مجالس محلية في مصر أمر معيب في أن تكون مصر بلا مجالس محلية، في ضوء إلتزام الدستور بذلك، والحديث عن أن موعد صدور القانون الخاص المحليات تنظيمي غير صحيح، ومن خلال الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام توصية هامة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

وأوضح، جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة الآن، أن القائمة النسبية في الانتخابات المحلية قابل للتطبيق، وهذه القائمة تحقق الكوتة الدستورية المنصوص عليها من عمال وفلاحين ومرأة وشباب وأقباط، وعدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لابد من العمل على حلها في أقرب وقت.

انتخابات المحليات عمرو هاشم ربيع الحوار الوطني