عمرو هاشم ربيع: القائمة النسبية في انتخابات المحليات تتماشى مع الدستور

أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عدم وجود مجالس محلية في مصر أمر معيب في أن تكون مصر بلا مجالس محلية، في ضوء إلتزام الدستور بذلك، والحديث عن أن موعد صدور القانون الخاص المحليات تنظيمي غير صحيح، ومن خلال الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام توصية هامة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

وأوضح، جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة الآن، أن القائمة النسبية في الانتخابات المحلية قابل للتطبيق، وهذه القائمة تحقق الكوتة الدستورية المنصوص عليها من عمال وفلاحين ومرأة وشباب وأقباط، وعدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لابد من العمل على حلها في أقرب وقت.