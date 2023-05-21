ضبط 3 سيارات محملة بـ74 طن قمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا والعدوة

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأحد ، أنه ضبط 3 سيارات محملة بـ 74 طنا و455 كيلو من محصول القمح بهدف الاحتكار، في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وأكد نائب المحافظ، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وضبط السيارات بنطاق مركزي العدوة والمنيا، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرهم، تبين أنها محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية، حيث تواصل مراكز المحافظة جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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