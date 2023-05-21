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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا في أبو قرقاص بالمنيا

تحرير 22 محضر تمويني
تحرير 22 محضر تمويني متنوع خلال حملة تموينية بمركز أبو قرقاص
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تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

وأوضح تاج جلال رئيس مركز أبو قرقاص، إن إدارة التموين بالمركز نفذت  اليوم الاحدحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحلات الجزارة  ومحطات المواد البترولية لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين.

و أسفرت  الحملات عن تحرير 22 مخالفة منها 20 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان عن المواعيد -عدم إعطاء بون- عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل )، وفي مجال متابعة الأسواق تم مصادرة سلع بدون فواتير والتحفظ علي 12 شيكارة دقيق ،بالإضافة إلى تجميع سلع تموينية والتحفظ على  120 لتر سولار، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية


 

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