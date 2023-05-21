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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سكرتير "اتحاد المصارعة": تربعنا على عرش اللعبة في أفريقيا من جديد

بطولة المصارعة للناشئين
بطولة المصارعة للناشئين
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قال الدكتور محمود السيد سكرتيرعام الاتحاد المصري للمصارعة، إنّ البعثة المصرية شاركت في 3 بطولات إفريقية، بطولة أفريقيا للناشئين وبطولة أفريقيا للشباب وبطولة أفريقيا للكبار، موضحًا: "عدنا من جديد كي نتربع على عرش المصارعة الأفريقية، بدأنا هذه الخطوة في الموسم الماضي وحققنا نتائج رائعة بعدما انخفض مستوى المصارعة في مصر على المستوى الأفريقي".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "على مستوى الناشئين، حصدنا ميداليات عديدة ذهبية وفضية وبرونزية وحصلنا على إعجاب الدول الأفريقية، نعمل بسياسة جيدة ووزارة الشباب والرياضة تدعمنا بقاعدة كبيرة من الأبطال حتى نكتشف المواهب ونبحث عن أفضل العناصر".

وتابع: "حصلنا على أكثر من 56 ميدالية في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية، قمنا بالاستعداد للبطولات بأفضل شكل، حيث نظمنا بطولات محلية عديدة واخترنا أفضل العناصر ونظمنا معسكرات داخلية، أبناؤنا اتسموا بالروح القتالية وأولياء أمورهم كذلك، عندما طلبنا من بعضهم المشاركة في نوع أو نوعين وافقوا على الفور وحققوا إنجازات رائعة".


 

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