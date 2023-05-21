شاهد| نهائي بطولة براعم الإسكواش تحت 9 سنوات

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نهائي بطولة براعم الإسكواش تحت 9 سنوات برعاية الاتحاد المصري للإسكواش".

أقيمت فعاليات البطولة التنشيطية للإسكواش تحت 9 سنوات تحت رعاية الاتحاد المصري للإسكواش على مدار 3 أيام، شارك فيها أكثر من 60 ناشئ وناشئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال محمد صلاح مدير مشروع تطوير البراعم في الاتحاد المصري للاسكواش، إن هذا المشروع بدأ في أغسطس 2022 وتم عمل التقييمات اللازمة وإعداد تقارير حول المشاركين واللاعبين الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل.

وقالت أيسل محمد الحاصلة على المركز الثاني: "أحب الإسكواش، فهي لعبة مهمة لديّ، لن اتوقف عن اللعب حتى لو حصلت على المركز العشرين سأستمر في اللعب حتى أصل إلى أفضل المراكز"، أما والدتها فقالت: "ابنتي تحب اللعبة وتشارك في البطولات المختلفة، وقبل أن تصطدم بواقع اللعبة يجب أن يكون لها تجربة مميزة وهو ما حظيت به في هذه البطولة".

اما اللاعب يحيي محمد الحاصل على المركز الأول، فقال: "هذه أخر بطولة لي قبل بلوغ 9 أعوام، أنا سعيد بهذا الإنجاز، وأتمنى أن أفوز ببطولة الجمهورية".

