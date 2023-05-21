تجهيز ملف متكامل لتعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحية العربية لعام 2024

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الإستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم فى تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحية العربية لعام 2024 توجيهاته للمسئولين بأن تكون عناصر الملف متميزة ، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والإستثمارية ، مع إظهار المزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربى ، وخاصة فى ظل تفردها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور .

وأكد أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة ، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى ، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن ، وأيضاً الصيد والسفارى ، ومراقبة الطيور ، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة ، والثقافة والفنون الشعبية ، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية ، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة ، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم ، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية ، ولاسيما في مجال السياحة العلاجية والبيئية .

وتابع أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والآمان ، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية ، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى .

IMG-20230521-WA0020

IMG-20230521-WA0017

IMG-20230521-WA0018

IMG-20230521-WA0019

IMG-20230521-WA0012

IMG-20230521-WA0014

IMG-20230521-WA0015

IMG-20230521-WA0016

IMG-20230521-WA0013

IMG-20230521-WA0010

IMG-20230521-WA0011

IMG-20230521-WA0009

IMG-20230521-WA0008

IMG-20230521-WA0007