وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية

ترأس اليوم الأحد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، حيت تابع سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م والتي انطلقت أمس السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣م .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة الأعمال الإمتحانية.

وأوضح شعبان أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ موزعين على التخصصات الصناعى ٣٠٣٦١ طالب وطالبه ثلاث سنوات و خمس سنوات والتجارى ١٣،٠٤٢ طالب وطالبة و ٢٦٢ طالب وطالبه فندقى و ٣٢٣٢ طالب وطالبه زراعى بإجمالى ٤٧ ألف ٢٦١ طالب وطالبه علي مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تجهيز ٣٦ استراحة ١٩ رجال ١٧ سيدات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى عالى من التجهيزات الفنية التي تليق بمكانة معلمي مصر .

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