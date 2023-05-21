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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. حميد الشاعرى يشارك جمهوره كواليس فرح إبنته نبيلة

حفل زفاف نبيله حميد
حفل زفاف نبيله حميد الشاعرى
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نشر الفنان حميد الشاعرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لفرح إبنته نبيله خلال الساعات الماضية .

بدأ الفيديو بشكل القاعه من الخارج، والألعاب النارية والإضاءه، ثم دخول العروس من باب القاعه رفقة أبيها، والمرور بين الحضور حتى تسليمها إلى العريس فى مشهد حافل بين كل الحاضرين .

https://www.instagram.com/tv/CsfGKRhAaIR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر الأب حميد الشاعرى فى شكل متأثر بمشاعر إنسانيه مختلطه بين الفرح لزواج إبنته والتأثر على فراق العيش معها .

حضر الفرح كوكبه من نجوم الفن والإعلام والطرب، ومن الحضور  عمرو دياب، محمد حماقى، مصطفى قمر، منى الشاذلى، أحمد سعد، حكيم، محمد فؤاد، يسرا، ليلى علوى، أحمد زاهر، جومانا مراد، أكرم حسنى، وغيرهم الكثير .

Screenshot_2023-05-20-12-25-11-729_com.facebook.katana
Screenshot_2023-05-20-12-25-11-729_com.facebook.katana
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Screenshot_2023-05-20-12-25-21-682_com.facebook.katana
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Screenshot_2023-05-20-12-24-51-096_com.facebook.katana
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Screenshot_2023-05-20-12-25-00-935_com.facebook.katana
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Screenshot_2023-05-20-12-25-04-189_com.facebook.katana
حميد الشاعري عمرو دياب يسرا ليلى علوي حماقي