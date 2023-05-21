كشف ملابسات واقعة إلقاء طلاب حجارة على سيارة تقل عدد من المراقبين بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب إنتهاء إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

