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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات واقعة إلقاء طلاب حجارة على سيارة تقل عدد من المراقبين بسوهاج

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة قيام عدد من الطلاب بإلقاء حجارة على سيارة
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب  - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب إنتهاء إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها. 

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة  - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

 

المعينة سوهاج