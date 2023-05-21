الحوار الوطني.. "حماة وطن" يطالب بالقائمة المغلقة في انتخابات المحليات

قال اللواء صلاح الدين محمود المعداوي، ممثل حزب حماة الوطن في جلسة مناقشة قانون المحليات، إن الحوار الوطني، سوف يحقق الكثير من آمال شعبنا المصري الأصيل، موجها الشكر للرئيس السيسي ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية.

وأشار إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم.

أكد أن حزب حماة الوطن يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبي أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن.

واكمل: نرى أن يكون الحق في الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبي وليس الربع.

ولفت إلي أن الدستور حدد ٥٠% عمال وفلاحين و٢٥% شباب و٢٥% سيدات، ونرى أن تكون الانتخابات في المجلس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور.

وناشد بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن في مجلس محلي المحافظة بالاعتبار الى إعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قوي ومؤثر.