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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 أشخاص وسيدتين بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية بمطار القاهرة

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من  ضبط (أحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.
 

كما تم  ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

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