"الاستخبارات العراقية": اعتقال 3 إرهابيين في محافظة ميسان

الأحد 21/مايو/2023 - 12:11 م

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 3 متهمين بقضايا إرهابية في محافظة ميسان شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية، لمتابعة العناصر الإجرامية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 3 متهمين بقضايا إرهابية في محافظة ميسان العراقية".

وأوضحت أن "المتهمين اعترفوا بحوادث إطلاق نار على منازل المواطنين بهدف ابتزازهم ماديا، وكذلك استهداف سيارات قادمة من منفذ الشيب الحدودي محملة بالمواد الغذائية بهدف السلب وأخذ الإتاوات، كما مارسوا عمليات مماثلة مع أصحاب مركبات أجرة على الطرق الخارجية للمحافظة، وابتزاز وتهديد بعض تجار السوق في ميسان بواسطة إطلاق النار على منازلهم وترويعهم".. مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.