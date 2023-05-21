عضو التنسيقية عن مناقشة تعديل الولاية على المال: "فلسفته لم تتغير من عام 1952"

وجهت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للدراما المصرية بعدما ألقت الضوءَ على قانون الولاية على المال، قائلاة "أنا أرملة شهيد، ونعمل منذ 7 شهور على مشروع قانون، لم أقابل صعوبات في ظل هذا القانون لأن الجد متوفٍ، ولكن منذ 7 سنوات أذهب إلى المجالس الحسبية من أجل إجراءات الحفاظ على أموال أبنائي بصورة قانونية".

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "نعمل بقانون لم تتغير فلسفته منذ عام 1952 رغم تغير العصر وطرق الاستثمار الآمنة، مثلا، الحساب البنكي الذي يوضع فيه مال القاصر هو حساب فائدة قدرها 7%، وكأم قاصر تريد تنمية هذه الثروة تطلب الحصول على شهادات بنكية، وللأسف هذا الإجراء يستغرق شهرين، وفي النهاية يجب أن تكون هذه الشهادة دون سحب العائد".

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بسبب طول هذه الإجراءات يضيع عليهم أموال بسبب هذا الأمر، تقدمت بتعديلات للقانون في عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيف يكون الجد هو المعني بالوصاية بينما الأطفال يعيشون في حضانة الأم، فالأم هي الأدرى باحتياجات أبنائها".





