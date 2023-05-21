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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تسجل أشد الأيام حرارة منذ بداية 2023

التشيك
التشيك
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل أشد الأيام حرارة في أنحاء البلاد منذ بداية العام الجاري. 
وذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم تسجيل درجات حرارة أعلى من 25 درجة في أكثر من 20 موقعا، مضيفا أن أعلى درجات الحرارة سجلت في منطقة "منيليك" إذ وصلت إلى 27.1 درجة سليزيوس.

التشيك أشد الأيام حرارة