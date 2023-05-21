أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل أشد الأيام حرارة في أنحاء البلاد منذ بداية العام الجاري.
وذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم تسجيل درجات حرارة أعلى من 25 درجة في أكثر من 20 موقعا، مضيفا أن أعلى درجات الحرارة سجلت في منطقة "منيليك" إذ وصلت إلى 27.1 درجة سليزيوس.
العالم
التشيك تسجل أشد الأيام حرارة منذ بداية 2023
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل أشد الأيام حرارة في أنحاء البلاد منذ بداية العام الجاري.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل أشد الأيام حرارة في أنحاء البلاد منذ بداية العام الجاري.