برلمانية عن مناقشة "الوصاية على المال في الحوار الوطني": نحتاج إلى تغيير هذا القانون

قالت ألفت المزلاوي عضو المجلس النواب، إن الحوار الوطني ناقش قانون الوصاية على المال وهو القانون رقم 119 لسنة 1952 والذي منح الوصاية للجد بعد وفاة الأب وهو ما سبب مشكلات كبيرة للأسر المصرية، لأن الأم تكون القائمة على البيت والأبناء، وهي الأقدر على الرعاية وأوجه الإنفاق.

وأضافت "المزلاوي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي كان ناقوس الخطر الذي دق، وكانت المؤلفة شيرين غالب موجودة معنا في الحوار الوطني وفوجئت أنها أرملة، والورق الخاص بالمسلسل كان مكتوبا بواسطة أرملة وعن تجربة شخصية لذلك فقد اتسم بالمصداقية".

وتابعت: "الكيانات النسوية في مصر ترغب في تغيير قانون الوصاية على المال، يكفي الأطفال القصر مرارة فقد الأب، هذا الأمر كارثة كبرى، ومرارة لا تضاهيها مرارة، لكن ظروف الحياة تتطلب القيام بدورين وهما دور الأب ودور الأم، لديّ تجربة مماثلة، زوجي برلماني سابق ولديه تركة كبيرة، ومنذ عامين ونصف يتم حصر هذه التركة، هذا الأمر جعلني أعاني، ورغم أن الوصاية معي، إلا أن بعض الأقارب يحاولون الاستيلاء على أموال القصر لكنني صامدة".