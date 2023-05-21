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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الأوقاف" الفلسطينية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن جفير" للمسجد الأقصى

الأوقاف الفلسطينية
"الأوقاف" الفلسطينية
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أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أية أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.
وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه.

إيتمار بن جفير الأوقاف الفلسطينية المسجد الأقصى