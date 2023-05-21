رئيس البورصة ينضم إلى عضوية مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

انضم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إلى عضوية مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية للعام الأكاديمي 2022/2023 وهذا المجلس هو المنوط برسم السياسات الأكاديمية وتطوير برامج الأكاديمية ومناهجها التعليمية.

وصرح الدكاني بأن انضمامه إلى عضوية مجلس هذا الصرح العلمي المتميز الذي تتنوع مجالات عمله لتشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحوث والنشر يعكس التقدير الكبير من جانبه للأكاديمية وما تقوم به لتحقيق رسالتها في تنمية وتطوير الموارد البشرية في جمهورية مصر العربية والوطن العربي في إطار سياسات وأهداف مجلس الوحدة الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

كما قال رئيس البورصة "إن انضمامي إلى مجلس الأكاديمية يساعد على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين العريقتين كما ستعمل البورصة على فتح مزيد من قنوات التعاون بين عناصر السوق وبالأخص الشركات الأعضاء والشركات المقيدة مع الأكاديمية بما يساعد على تنمية الكوادر البشرية العاملة وتطوير قدراتها".

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية قد تأسست عام 1988 وتعمل باعتبارها "أكاديمية كل العرب"، وعلى مر السنين أصبحت مركزًا يلهم جميع المهنيين العرب في قطاعات المال والأعمال ويمدهم بالمعرفة العلمية، وتتميز الأكاديمية بمناهجها القوية والحديثة التي تضارع أعلى معايير التصنيف في العالم.