الدوما الروسي: سننظر في مسألة اتخاذ إجراءات ضد بولندا غدا

الأحد 21/مايو/2023 - 11:51 ص

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين أن المجلس سينظر غدا /الاثنين/ في مسألة اتخاذ إجراءات ضد بولندا، بما في ذلك عبور الشاحنات عبر أراضي روسيا.

وأشار فولودين في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - إلى أن بولندا ستتحمل في هذه الحالة خسائر قد تصل إلى حوالي 8.5 مليار يورو.

وأضاف " سيكون من الصواب منع بولندا من الاستفادة من روسيا، ويجب وقف مرور الشاحنات البولندية عبر أراضي بلادنا،ليقوموا بإعادة تحميل البضائع على شاحنات روسية مما يحقق استفادة كبيرة للشركات الروسية، وقد تصل خسائر بولندا إلى حوالي 8.5 مليار يورو ".

