بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها في الحال، وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق( مصر- اسكندرية)، الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة ايتاي البارود، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية كفر مساعد بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع فتاة وإصابة شقيقها، و2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى ايتاي العام، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طالبة تدعى " شروق ياسر عبدالباقي"، 18 عامًا، طالبة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي العام.

فيما أصيب شقيقها " عمار"، 20 عامًا، طالب في كلية الهندسة، و"رؤية"، 8 سنوات، طالبة، وأصيب أيضا" عمر فتحي حامد، 20 عامًا، طالب في كلية الهندسة، عزيزة على محمد، ربة منزل، 43 عامًا، جميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية ومصابون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.