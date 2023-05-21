كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

١- تحرير المحضر رقم ٤٢٠٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٦٠ شيكاره حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

٢- تحرير المحضر رقم ٤٢٠٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

٣- تحرير المحضر رقم ٤٢٠٨ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

٤- تحرير المحضر رقم ٤٢٠٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

كما تم المرور على محطات الوقود بدائرة الإدارة لضبط الأسعار والوقوف على أرصدة المواد البترولية و خاصه السولار في ظل موسم الحصاد واحتياج المواطنين للسولار ولا يوجد اختناقات بالمحطات ولا يوجد مخالفات بالمحطات أثناء مرور الحملة.

وتم المرور علي المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد القمح ٢٠٢٣ ( صوامع وبنكر العاشر من رمضان) لتذليل أي عقبات تواجه الموردين والتأكد من إلتزام الجهات المسوقه بالضوابط المنظمه لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣.

ضبط طن ونصف حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

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