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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة شركة أدوات طبية بالدقي ويعيد المسروقات

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة بدائرة قسم شرطة الدقي وإعادة المسروقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية، كائنة بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة فنى صيانة بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة ، والإستيلاء على المبلغ المالى وإخفائه داخل سيارته.

وبإرشاده تم العثور على المبلغ المالى المستولى عليه داخل مسكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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