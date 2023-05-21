الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد دعمه لإدراج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين

الأحد 21/مايو/2023 - 11:39 ص

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، دعمه لإدراج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.. موضحا "أن الدول الإفريقية في المحيط الهندي، شركاء مهمون في استراتيجيتنا في المحيطين الهادئ والهندي".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي - خلال لقائه مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني على هامش قمة مجموعة السبع اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - "إن شراكتنا مع المجتمع الإفريقي المكون من 55 دولة أصبحت أكثر أهمية"، مشيرا إلى أن دور إفريقيا مهم في مجموعة العشرين التي تناقش التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

من جهته.. أعرب رئيس جزر القمر عن شكره لكوريا الجنوبية على دعمها، ودعا إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الإفريقي.. معربا عن رغبة بلاده وإفريقيا القوية في مساعدة كوريا الجنوبية في تحسين وضعهم الغذائي، والتعاون في التصنيع والتعليم والتدريب، والاستجابة لتغير المناخ.

وقال غزالي إنه سيدعم محاولة كوريا الجنوبية للعمل كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، متعهدا بأن بلاده ستقف إلى جانب كوريا الجنوبية من أجل إرساء السلام العالمي.

وناقش الجانبان التعاون في "الاقتصاد الأزرق" من أجل الاستخدام المستدام للموارد البحرية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على زيادة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.