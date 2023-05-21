كوريا الجنوبية وإندونسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

الأحد 21/مايو/2023 - 11:42 ص

بحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ونظيره الأندونيسي جوكو ويدودو، سبل تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي ـ خلال لقائه نظيره الأندونيسي اليوم الأحد، على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه ممتن للتقدم الذي أحرزته البلدان في مختلف المشروعات منذ زيارة الرئيس الإندونيسي لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي، موجها الشكر لنظيره الأندونيسي على اهتمامه ودعمه لتعزيز التعاون الثنائي في الاستثمار والبنية التحتية والدفاع".

وطالب خلال اللقاء بالاهتمام وتقديم الدعم للشركات الكورية الجنوبية التي تستثمر في إندونيسيا.

من جهته، ثمن الرئيس الإندونيسي العلاقات الثنائية، مطالبا كوريا الجنوبية الاستثمار النشط والتعاون فيما يتعلق بالتنمية الزراعية في إندونيسيا، والنظام البيئي للمركبات الكهربائية، وأنظمة المعلومات والاتصالات، والمفاعلات المعيارية الصغيرة.