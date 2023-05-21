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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهما سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس واقراص مخدرة .

تعود البداية عندما تم ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته (عدد 1010 قرص مخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول).

كما تم  ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

ونجحت اجهزة الأمن فى  ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن أقراص مخدرة الأكياس البلاستيكية ة قسم شرطة المرج ة قسم شرطة السلام دائرة قسم شرطة المرج قسم شرطة المطرية كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة المرج قسم شرطة السلام أول