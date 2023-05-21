11411 طالبا يخوضون امتحانات الدبلومات العملية في دمياط

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأحد، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م والتي انطلقت أمس السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣م من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية ومن لجنة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة بدميـاط،في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى ٢٦٠٢ طالب وطالبة و التعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب و التعليم الزراعه ٥٧٢ طالب وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة باجمالي ١١٤١١ طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

وتفقد اليوم "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، برفقة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبدالرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية.

ووجه بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.