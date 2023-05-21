الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة لآخر الأسبوع.. والذروة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نتعرض لكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية تحمل نشاط للرياح سرعتها من 30 لـ40 كم/ساعة، وهذا النشاط يساعد بشكل كبير على إثارة الرمال والأتربة، واليوم نشهد أتربة ورمال مثارة على أغلب محافظات الجمهورية وتؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خصوصا بالأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية ومحافظة الوادي الجديد، هذا بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والتي قد تكون رعدية أحيانا وتصل لحد المتوسطة على بعض الأماكن من مطروح والسلوم والضبعة وقد تتقدم لأماكن بمحافظة الأسكندرية ولكن بصورة أقل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أن الارتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع، ولكن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون اليوم، حيث نسجل أعلى درجة حرارة اليوم على مدار الأسبوع تصل لـ35 درجة مئوية، وغدا وبعد غدا تسجل درجات الحرارة 34 درجة مئوية و33 درجة مئوية، ويوم الأربعاء تسجل 31 درجة مئوية و32 درجة مئوية

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتجاوز الـ30 درجة الفترات المقبلة، ونبدأ بشكل كبير نعيش الأجواء الصيفية الفترات المقبلة، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة.

