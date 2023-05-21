ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو يوسف من كواليس فيلمه الجديد: بنحبك يا يسرا.. فيديو

عمرو يوسف
عمرو يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان عمرو يوسف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو يجمعه بالفنانة يسرا، أثناء التحضيرات لفيلم "شقو" .

وظهر يوسف فى الفيديو وهو فى إحدى السيارات والفنانة يسرا فى السيارة الأخرى المجاورة له، لتنفيذ أحد المشاهد داخل العمل، ووجه حديثه لها " بنحبك يا يسرا" ، لترد الأخيرة "بنفس الكلمات" .

https://www.instagram.com/reel/Csec_HigKpT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وانضمت الفنانة يسرا لفريق عمل فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، يسرا، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينه خليل، عباس أبو الحسن، تأليف وسام صبرى والإخراج كريم السبكى .

يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك فى آخر أعماله فى السباق الرمضانى بمسلسل "الكتيبه ١٠١" ، بطولة عمرو يوسف، آسر يس، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، والإخراج محمد سلامه .

عمرو يوسف يسرا شقو دينا الشربيني اسر ياسين