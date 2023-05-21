عمرو يوسف من كواليس فيلمه الجديد: بنحبك يا يسرا.. فيديو

نشر الفنان عمرو يوسف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو يجمعه بالفنانة يسرا، أثناء التحضيرات لفيلم "شقو" .

وظهر يوسف فى الفيديو وهو فى إحدى السيارات والفنانة يسرا فى السيارة الأخرى المجاورة له، لتنفيذ أحد المشاهد داخل العمل، ووجه حديثه لها " بنحبك يا يسرا" ، لترد الأخيرة "بنفس الكلمات" .

https://www.instagram.com/reel/Csec_HigKpT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وانضمت الفنانة يسرا لفريق عمل فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، يسرا، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينه خليل، عباس أبو الحسن، تأليف وسام صبرى والإخراج كريم السبكى .

يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك فى آخر أعماله فى السباق الرمضانى بمسلسل "الكتيبه ١٠١" ، بطولة عمرو يوسف، آسر يس، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، والإخراج محمد سلامه .