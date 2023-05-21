كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة إنبي

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي المرتقبة بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد خوض مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

من جانبه أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بأي سعة جماهيرية وننتظر فقط موافقة الجهات الأمنية.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية: “نبارك للنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والجميع يدعم النادي الأهلي في موقفه بنهائي دوري الأبطال، ونتمنى تتويجه باللقب”.

وتابع: “لم تحدث أي أزمة خلال مباراة الأهلي والترجي في استاد القاهرة والسلوك كان مثاليًا، وخرجت الأمور بشكل رائع والجمهور لديه رغبة قوية في العودة للملاعب”.

وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة: “هناك بعض الملاحظات الخاصة باستاد القاهرة من أجل استضافة دوري السوبر الإفريقي”.

واختتم: "مسئولو كاف لم يبدوا أي ملاحظة على أرضية ملعب ستاد القاهرة وهذا أمر جيد لأنه الملعب الوحيد الذي لم يدون عليه أي ملاحظات على أرضيته مشددا بأنهم يعملون على بعض الملاحظات الأخرى حتى يكون الاستاد في أحسن حالاته مثل الإنترنت وغيرها من الأمور الأخرى.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر ان تقام مباراة ذهاب الدور النهائي بين الأهلي والوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.