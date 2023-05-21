قاضي قضاة فلسطين: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسئولية عن تداعيات اقتحام "بن جفير" للأقصى

الأحد 21/مايو/2023 - 11:29 ص

حذر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، سيقود إلى إشعال المنطقة والعالم، محملا حكومة الاحتلال المسئولية.

وأضاف الهباش - في بيان - أن هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.

وطالب الهباش، بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستمر فى الدفاع عن مقدساته مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.