اليوم.. صحة الشيوخ تناقش زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، اليوم الأحد، 3 اجتماعات لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة، حيث تناقش فى الاجتماع الأول اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن إصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع الثانى تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب احمد قناوى بشأن خدمة المجرى المائي ما بين خزان أسوان والسد العالي، وفى الاجتماع الثالث تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد قرقورة بشأن "زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية.

وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن " قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاتة المنظم لعمل نقابة التجاريين.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن "إعادة فتح مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صـلاح الشيمي" بشـأن عمل مكتب تصديق الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية فترة مسائية.