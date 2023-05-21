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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حان وقت الردع.. مجموعة السبع تتحد ضد استخدام الاقتصاد كسلاح بين الدول

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد ، تقريرًا يرصد رسائل اقتصادية لمجموعة السبع، وشملت الرسائل مجموعة من النقاط وهي:

 1.إطلاق مبادرة باسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي.

2.إجراءات لردع أي محاولة لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح.

3.تعميق التعاون في تقوية سلاسل الإمداد بين مجموعة السبع.

4.تعزيز دور البلدان الأقل دخلًا في دعم المرونة الاقتصادية.

5.تعزيز مشاركة المعلومات سعيًا لوضع معايير لتكنولوجيات الجيل المقبل.

6.التزام مبادئ الشفافية والتنوع والأمن والاستدامة ودعم الاستثمار في قطاع الغاز بشكل مؤقت.

7.تسريع جهود التخلي التدريجي عن الاعتماد على روسيا.

مجموعة السبع الإكراه الاقتصادي اجراءات ردع روسيا