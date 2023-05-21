تعرف عل قدرات الطائرات المقاتلة متعددة المهام "إف- 16"

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن طائرات إف- 16 القتالية، مقاتلة تكتيكية متعددة المهام، وذلك بعد إعلان إيطاليا أنه ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا في مشروع "تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا" ولكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.

وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن "طائرات F16 المقاتلة":

1_طولها 14.8 متر وارتفاعها 4.8 متر

2_يصل مداها إلى 3900 كم

3_تصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة

4_من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

5_تطير على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات

6_مزودة بأجهزة تدابير مضادة إلكترونية

6_مزودة بنظم ملاحة حديثة وأسلحة ذكية

8_تنتمي المقاتلة إلى الجيل الرابع