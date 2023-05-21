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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعرف عل قدرات الطائرات المقاتلة متعددة المهام "إف- 16"

مقاتلات إف - 16
مقاتلات " إف - 16"
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن طائرات إف- 16 القتالية، مقاتلة تكتيكية متعددة المهام، وذلك بعد إعلان إيطاليا أنه ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا في مشروع "تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا" ولكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.

وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن "طائرات F16 المقاتلة":
1_طولها 14.8 متر وارتفاعها 4.8 متر
2_يصل مداها إلى 3900 كم
3_تصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة
4_من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
5_تطير على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات
6_مزودة بأجهزة تدابير مضادة إلكترونية
6_مزودة بنظم ملاحة حديثة وأسلحة ذكية
8_تنتمي المقاتلة إلى الجيل الرابع

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