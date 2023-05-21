3 علامات في البطن تنذر بإصابة الإنسان بسرطان الكبد

يعتبر سرطان الكبد من اكثر أنواع السرطانات خطورة، كما أنه يوجد عدة عوامل خطر للاصابة بسرطان الكبد، فيعتقد البعض أن شرب الكحول فقط يمثل حوالي سبعة من كل 100 تشخيص، وفي المقابل، يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بحوالي 20% من حالات سرطان الكبد.

ووفقا لما جاء في موقع"روسيا اليوم"، قالت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن.

- انتفاخ البطن.

- ألم في بطنك.

- نتوء في الجانب الأيمن من بطنك.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لماذا يمكن أن يؤثر سرطان الكبد على البطن، مدرجا سببين محتملين للتورم.

وتقول: "قد يكون هذا بسبب: أن الكبد يكبر بسبب نمو السرطان، ويسبب تورما في الجانب الأيمن من بطنك. السرطان (أو تليف الكبد) يزيد الضغط في الكبد ما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يفرض خروج السوائل من الأوردة إلى البطن (الاستسقاء)".

وتضيف: "الضغط المتزايد في الأوردة يمكن أن يجعلها منتفخة بحيث يمكن رؤيتها تحت سطح بطنك. ويمكن أن يحدث الاستسقاء أيضا عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من بروتين الدم (الألبومين)".

ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "Cancer Research UK": "قد يتسبب انتفاخ البطن في الشعور بعدم الراحة أو الألم، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة. ويمكن أن يسبب تضخم الكبد ألما في كتفك الأيمن. وهذا لأن الكبد المتضخم يحفز الأعصاب التي تتصل بأعصاب الكتف. وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه".

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:

- فقدان الوزن.

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

- الشعور بالمرض.

- فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.

- ألم في كتفك الأيمن.