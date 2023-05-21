كونتكت تشارك بـ "الماراثون الأخضر لمحاربة السرطان" لتعزيز الوعي الصحي وتنمية الاستدامة

شاركت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " من خلال شركات التأمين التابعة لها، (ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة وكونتكت للوساطة التأمينية) ، في " الماراثون الأخضر الرابع " برعاية الاتحاد المصري للتأمين الذي اقيم تحت شعار (معاً لمحاربة السرطان)، وتأتي المشاركة لتأكيد دور المجموعة في عالم التأمين والمسؤولية المجتمعية وبمشاركة مجموعة من موظفي قطاع التأمين بمجموعة كونتكت، وقد قامت كل من ثروة للتامين وثروة لتأمينات الحياة بالرعاية الفضية فيما كانت كونتكت للوساطة التأمينية شريك الماراثون.

وكان الاتحاد المصري للتأمين نظم الماراثون الأخضر السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية ، بمركز شباب الجزيرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية ،علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان "معًا لمحاربة السرطان "،حيث شارك ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، من بينهم الكثير من العاملين بشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وأسرهم وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري.

ويأتي تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث استهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وتشجيع كافة فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة. كما شهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم الأمر الذي يعد ترجمة حقيقية للاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تجاه رعاية وتأهيل ذوي الهمم.

وأكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة "، على أهمية المشاركة في هذه الفعاليات التي تدعم المبادرات الصحية والاجتماعية، وتعزز الوعي الصحي وتساهم في حماية صحة المجتمع.

وأوضح زعتر حرص " كونتكت" على المشاركة في كل ما يعزز وينمي مبادئ الاستدامة والمشاركة في الفعاليات الرياضية، لأنها تساهم في زيادة الوعي والثقافة الرياضية للوقاية من الأمراض، مشيراً، إلى مواصلة الجهود في هذا المجال، لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والصحة العامة من خلال تلك المشاركة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " بتنظيم الاتحاد المصري للتأمين لمثل هذه الفعاليات والمبادرات الهامة التي تعزز العلاقة التبادلية بين الشركات والمجتمع، كما عبر عن سعادته بتشجيع الدولة متمثلة في وزارة الشباب وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية وحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه.