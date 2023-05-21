جوالة كفر الشيخ يشاركون في مشروع "الحد من التغيرات المناخية"

يشارك شباب الجوالة بمراكز الشباب التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فى المشروع المجتمعي، للحد من التغيرات المناخية، والحفاظ علي البيئة رافعين شعار «نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا» المشروع تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمراكز الشباب التابعة ،و الذىنفذ اليوم بمركز شباب مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 22 عضو من أعضاء فرقة الجوالة بالمركز وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية بمركز مسير، شهد تشجير المدخل وجانبي المبني الإداري، أما عن داخل المركز وضعت براميل القمامة بأرجاءه و تم توزيع عدد 6 برميل بالمدارس ومسجد القرية، مؤكداً إهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وأن المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفى إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

ويستمر تنفيذ المشروع بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير المشروعات، تنفيذ عبدالفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي ومصطفى الخطيب منسق النشاط الكشفي بالمديرية ومتابعة تنفيذ السادة مديرى الإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز الشباب.

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