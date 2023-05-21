خلال ساعات.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 30 و31 للدوري

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعلان مواعيد مباريات الجولتين 30 و31 من بطولة الدوري الممتاز.

مسئولو إدارة المسابقات برابطة الأندية، تواصلوا خلال الساعات الماضية مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي؛ للتشاور معهما بشأن مواعيد مباريات الجولتين الـ30 والـ31، وذلك في ضوء ارتباط كل منتخب بمعسكر خلال الشهر المقبل.

وجاءت مشاورات إدارة المسابقات في رابطة الأندية مع فيتوريا وميكالي، بهدف تحديد موعد نهاية الجولة 31 للدوري، والتي ستكون آخر جولة تُلعب من بطولة الدوري قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول ومعسكر المنتخب الأولمبي.

وأبلغ فيتوريا وميكالي مسئولي إدارة المسابقات بمدة الراحة التي يرغبان في منحها للاعبين قبل انطلاق المعسكرين، وذلك حتى تراعي إدارة المسابقات إنهاء الجولة 31 للدوري قبل انطلاقهما بوقت كاف، حتى يتسنى للاعبين الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانتظام في معسكري المنتخبين الأول والأولمبي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأول يوم 9 أو 10 يونيو المقبل بحد أقصى، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 يونيو ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.



ويبدأ المنتخب الأولمبي معسكره يوم 12 يونيو استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو.