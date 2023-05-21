اليونان تفتح مراكز الاقتراع لأول انتخابات منذ انتهاء "الإنقاذ الدولي"

فتحت مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان، وهي الأولى منذ أن توقف اقتصاد البلاد عن الخضوع لإشراف ورقابة صارمة من قبل المقرضين الدوليين الذين قدموا أموال الإنقاذ خلال أزمة البلاد المالية التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات هما رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عاما)، وهو مصرفي سابق تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، وأليكسيس تسيبراس (48 عاما) والذي يرأس حزب سيريزا اليساري وعمل كرئيس للوزراء خلال بعض أكثر سنوات الأزمة المالية اضطرابا.

وعلى الرغم من أن ميتسوتاكيس كان متقدما بثبات في استطلاعات الرأي، إلا أن النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد على التمثيل النسبي يجعل من غير المحتمل أن يتمكن أي شخص يفوز في الانتخابات من الحصول على مقاعد كافية في البرلمان اليوناني المكون من 300 عضو لتشكيل حكومة دون البحث عن شركاء في الائتلاف.

وسيكون أمام الفائز في انتخابات الأحد ثلاثة أيام للتفاوض على تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى.

وإذا فشل ذلك، يتم منح التفويض لتشكيل الحكومة للطرف الثاني.