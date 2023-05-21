فولودين: الدوما ينظر في إجراء ضد بولندا سيكلف الأخيرة 9 مليارات يورو

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن المجلس سينظر، غدا الاثنين، في موضوع اتخاذ إجراءات ضد بولندا، بما في ذلك عبور الشاحنات عبر أراضي روسيا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال فولودين، إن بولندا ستتحمل في هذه الحالة خسائر قد تصل إلى حوالي 8.5 مليار يورو.

وأضاف فولودين، أن بولندا موجودة كدولة، فقط بفضل روسيا. لكن بولندا رغم ذلك تعمل على تزوير ورفض التاريخ وتدنس وتجرف مقابر الجنود السوفيت وتغلق المدارس الروسية.

وأكد فولودين، أن الشعب السوفيتي بالذات أنفق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أكثر من 750 مليار دولار (وفقا لتقديرات اليوم) على إعادة بناء بولندا وتطويرها، وتم خلال ذلك بناء أكثر من 800 منشأة صناعية وطاقة ونقل.