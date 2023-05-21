تصدير أول شحنة ذهب للإمارات بـ 23 كيلو

أعلن ممدوح عبد الله مسعد ، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ، نجاح تصدير أول شحنة ذهب لكيرمينا للسوق الإماراتي والتي تبلغ 23 كيلو مشغولات ذهب بأحدث الأشكال والموديلات، وذلك في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة صادرات الشركة للخارج.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الشحنة البالغة 23 كيلو والتي تم توجيهها إلى السوق الإماراتي اليوم، هي مجرد بداية للتوسع في التصدير للإمارات بوصفه أحد أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، حيث تعتبر دبي بورصة مهمة للذهب، والتصدير لها يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بنفس جودة المنتجات والمشغولات التي تم تصديرها للسوق الإماراتي، وقبلها تم تصدير 12 كيلو ذهب للسوق السعودي عقب قرار وزير التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي في ديسمبر 2022 بإلغاء رسوم التثمين والتي كانت مقررة بـ 1 % على المشغولات.

و أضاف، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد ممدوح عبد الله مسعد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

وتوجه ممدوح عبد الله مسعد، بالشكر لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي وكذلك اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك على الدور الكبير في نجاح أول صفقة تصدير للشركة للسوق الإماراتي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة ساهما في تسهيل كافة الإجراءات أمام شحنة المشغولات المصدرة.