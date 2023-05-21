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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زيلينسكي: لم يتبق من مباني باخموت إلا القليل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا «لم يتبق من مباني باخموت الا القليل». وفقا لما أوردته فضائية العربية.

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، مجموعة "فاجنر" وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

بينما أعلن متحدث باسم الرئيس الأوكراني، بأن "الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يقر بسيطرة روسيا على باخموت".

وعلى هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وردا على سؤال عما إذا كانت باخموت لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني اعترف زيلينسكي بفقدانها.

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