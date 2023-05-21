روسيا تعلن عن تطوير منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي

الأحد 21/مايو/2023 - 10:46 ص

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الأحد، عن تطوير نظام صاروخي للدفاع الجوي.

وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن شركة المعدات التقنية الدقيقة التابعة لمؤسستنا تمكنت من تطوير منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي مثبتة على عربات مجنزرة يمكن إنزالها بالمظلات".

وأضاف البيان أن منظومة "صياد الطيور" الجديدة ستكون محمولة على هيكل عربة "BMD-4M" العسكرية، وهي مطورة عن المنظومة التي صنعناها سابقا والمكونة من عربة "BMP-3 "مع وحدة "Sosna "القتالية.

وتضم وحدة "Sosna" القتالية الروسية قاذفين مخصصين لإطلاق 12 صاروخا من نوع (Sosna-R) يمكنها ضرب أهدافها على مدى يصل إلى 10 كيلو مترات وارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات ويمكن أن يصل الصاروخ الموجه (Sosna-R) إلى سرعات تصل إلى 900 متر في الثانية، كما يمكن توجيهه عبر شعاع ليزري.

جدير بالذكر أن الفرق الأساسي بين منظومة "صياد الطيور" الصاروخية الجديدة ومنظومة "Sosna" هو أن الأولى ستكون محمولة على عربات قتالية يمكن إنزالها بالمظلات من الطائرات العسكرية الكبيرة.