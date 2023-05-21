الليلة.. الزمالك ينهي استعداداته للقاء الداخلية بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد استعداداته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر فريق الزمالك عقب المران المسائي الليلة إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادى مدربه الكولومبي أوسوريو مع فريق الداخلية غدا الاثنين في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

اما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.