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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر دعوى الحبس أو الدفع ضد الفنان أحمد عز

أرشيفيه
أرشيفيه
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تنظر محكمة أسرة مدينة نصر بعد قليل دعوى الدفع أو الحبس المقامة من  الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

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