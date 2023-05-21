ابتعلت سمكة حية.. مصرع طفلة إثر إصابتها بضيق بالتنفس بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها بمدينة المطرية فى محافظة الدقهلية اثر إصابتها بضيق فى التنفس عقب ابتلاعها سمكه حية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية بوصول طفلة 6 شهور جثة هامدة متأثرة باصابتها بضيق فى التنفس ادعاء ابتلاع سمكه حية.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفلة تدعي مليكة محمد كامل الملهاط 6 شهور حيث تبين أنها ابتلعت سمكة حية و حاول أطباء المستشفى إسعافها إلا أنها كانت قد وصلت بعد وفاتها و تبين حدوث ضيق تنفس أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، مما أدي إلي وفاتها وتم نقلها إلي المشرحة.لحين استكمال الإجراءات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.