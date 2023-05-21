ضبط 109 كراتين لحوم غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط، حملات مكبرة بقيادة الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة للخدمات البيطرية والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ، لتكثيف المرور على الأسواق ومحلات اللحوم والمجمدات، حيث قام طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم برفقته أطباء الإدارة الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش ،الدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر ،الدكتورة رحاب سلامة مفتش بيطرى بالادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بضبط سيارة ربع نقل تحمل ١٠٩ كراتين بإجمالي ٢١٩٤٥٦ اتنين طن ومائة وأربعة وتسعون كيلو وستة وخمسون جم من لحوم برازيلي ولحوم هندي وأكباد مستوردة أمريكي واسترالي وقلوب مجمدة بها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير المحضر اللازم وتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط .

شنت إدارة مراقبة الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على ١٩٩ منشأة منها ١١٣ منشأة تدار بدون ترخيص و٩ منشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير ٣٠٠ محضرًا وسحب ٤٤ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ١ طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط ٨٠٠ كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن ابيض منتهي الصلاحية .

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة موسعة استهدفت مركزى الزرقا وفارسكور،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.