جامعة حلوان تعلن جداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة لأعمال لامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

جاء جدول الامتحانات كالتالى:-

- كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٧ مايو وتنتهى يوم ٢٥ يونيو.

- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم ١٣ مايو وتنتهى ٥ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية التربية يوم ١٤ مايو وتنتهى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم ١٥ مايو وتنتهى ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية الحقوق يوم ١٦ مايو وتنتهى ٩ يوليو ٢٠٢٣.

- تبدأ امتحانات كلية التربية الفنية يوم ٢٠ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣

- امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٤ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهي ١٣ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ٢٦ يونيو٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الفنون التطبيقية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ١٨ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم ٢٤ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الآداب تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية العلوم تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التمريض تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢١ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ يوم ٢٦ مايو وتنتهى ٢٣ يونيو ٢٠٣٣

- كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم ٢٧ مايو وتنتهي ١٥ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ يوم ٢٨ مايو وتنتهى يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الصيدلة تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٦ يونيو ٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بالهرم تبدأ يوم ١٠ يونيو وتنتهى ٢٤ يونيو ٢٠٢٣.